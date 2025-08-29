軍工題材加持 合勤控亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
軍工題材帶動，合勤控股價亮燈漲停。圖／網路截圖
合勤控（3704）受惠軍工題材發揮，連兩日買盤湧入，推升股價漲勢，今（29）早盤亮燈漲停，來到33.95元，漲停及市價委買張數高掛1.3萬張。

行政院近期通過2026年國防支出來到9,495億元，創歷史新高，也激勵台灣軍工概念股股價表現，網通族群則積極佈局國防、軍工通訊，也成為市場關注焦點。

隨著數位科技演進，近年國防設備強打通訊及資訊戰，通訊模式及資訊安全成為關鍵，專屬高頻、特高頻段或衛星通訊等都是國防設備關鍵產品，加上無人機及機器人等加入國防警消等應用，也讓無線通訊應用在軍工領域越來越多元。

合勤控旗下合勤科技是網通廠中最早佈局軍工產品的公司，是國內首家成功生產可阻止無線電遙控炸彈等反恐作戰設備廠商，曾拿下陸軍特高頻及國軍HF（高頻）通信等標案，現在服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

近年合勤更積極擴大佈局，打造軟體無線電機（SDR）、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統及新型電戰偵蒐定向裝置等產品，軍用軟體無線電機從高頻、特高頻、超高頻到極高頻，可安裝在軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，除軍工市場，更搶進海事航儀。

法人預期，今年合勤控來自國防標案營收貢獻將超過去年水準，此外，近期合勤控打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，下半年營運可望優於上半年。

