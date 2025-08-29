合勤控爆量攻漲停 網通多元布局強攻軍工設備

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

合勤控（3704）今（29）日股價展現震盪衝高走勢，早盤即登上漲停板價位33.95元，成交量也激增到1.5萬張以上；主要受惠家用網通設備升級，以及南亞客戶需求回溫，WiFi-7、 10G PON與5G FWA 出貨增加，加上國防標案挹注營收與獲利，帶動公司營運成長。

台灣面臨海峽對岸武力威脅日趨嚴峻，近期已通過國防預算9,495億元，群益投顧指出，網通產業在無線傳輸領域做出貢獻，舉凡高頻無線電通訊、無人機操控、影像辨識等皆見到台灣網通廠商在軍工領域做出貢獻；合勤控已得標陸軍高頻無線電傳輸設備多年，今(2025)年標案營收認列將超過10億元。

群益投顧表示，合勤控今年第3季營運，印度5G FWA、PON 恢復拉貨，歐洲PON恢復拉貨， Enterprise 營收持平，銅線網通設備出貨可能會下滑，國防標案營收認列數億元營收，2025年國防部營收將高於2024年，預估第3季營收可望季增雙位數。

今年隨著新一代網通CPE規格逐漸底定，WiFi-7、10G PON 等新產品將替換舊有產品，電信商客戶加大回補庫存力道；南亞客戶持續進行寬頻網路基礎建設，5G FWA 是有效布建寬頻網路訊號的手段，預期南亞電信商客戶將加快5G FWA布署。南亞市場標案因客戶採購量大，價格壓力也高。

