PCB 漲瘋了！伺服板龍頭金像電衝破500元 三檔「獲利王」比價效應現

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
AI商機熱帶動PCB需求，國內伺服板龍頭金像電（2368）股價驚驚漲今日順利衝破500元創高，同步帶動PCB獲利王健鼎（3044）、高技（5439）、華通（2313）比價效應。

國內伺服板龍頭金像電直接受惠市場商機成長，業績穩健，同時金像電、健鼎與華通先前預告下半年仍有傳統旺季，法人認為，下半年PCB大廠成長動能最強仍來自三領域，包含AI用板、記憶體用板、低軌衛星用板，而三家廠商各有擅長處，同時健鼎也積極開拓大型雲端服務供應商用AI ASIC用板，華通也正積極推進相關計畫。

金像電日前公布自結7月每股純益（EPS）1.78元，優於去年同期，金像電上半年營收258.74億元，年增39.9%，稅後純益34.46億元，年增25.8%，每股純益7.08元，為同期新高。

高技日前公布7月營收首度跨越10億元，單月達10.05億元，月增11.3%，年增1.88倍，續創新高。

PCB廠商高技日前召開線上法說會，高技總座李泰輝、財務長張秋雄主持。李泰輝提到，AI伺服器需求持續成長，今年首季整體伺服器營收占比已達到約35%，規畫擴充產能30%按進度推動，下半年擴充可望加速，期許新產能開出帶動營運逐季向上。另外未來挑戰年營收百億元目標。

軍工題材加持 合勤控亮燈漲停

合勤控（3704）受惠軍工題材發揮，連兩日買盤湧入，推升股價漲勢，今（29）早盤亮燈漲停，來到33.95元，漲停及市價委...

合勤控爆量攻漲停 網通多元布局強攻軍工設備

合勤控（3704）今（29）日股價展現震盪衝高走勢，早盤即登上漲停板價位33.95元，成交量也激增到1.5萬張以上；主要...

PCB 漲瘋了！伺服板龍頭金像電衝破500元 三檔「獲利王」比價效應現

黃仁勳加持！這檔 AI 測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

被視為輝達（NVIDIA）概念股的半導體測試大廠京元電（2449）受惠AI測試接單旺，加上美系外資最新報告看好，其股價今...

緯創旗下金雞 跨足醫療業務

緯創（3231）搶攻醫療業務，旗下緯創醫學科技昨（28）日發表新的智能運動下肢外骨骼裝置iKneego（i膝旺），從醫療...

輝達新機器人大腦 聯強奪兩岸代理權

輝達（NVIDIA）推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，聯強（2347）成為Jetson Thor中國...

