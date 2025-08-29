快訊

黃仁勳加持！這檔 AI 測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
京元電董事長李金恭（左）、總經理張高薰（右）。記者李孟珊／攝影。
京元電董事長李金恭（左）、總經理張高薰（右）。記者李孟珊／攝影。 李孟珊

被視為輝達（NVIDIA）概念股的半導體測試大廠京元電（2449）受惠AI測試接單旺，加上美系外資最新報告看好，其股價今（29）日早盤直攻漲停156元，上漲14元、漲幅9.86%。

京元電今年上半年受AI處理器與ASIC測試需求帶動，合併營收156.77億元，年增25.22%；毛利率34.58%，年增0.4個百分點；營益率23.59%，年減0.42個百分點。因首季認列賣廠收益挹注，上半年稅後純益64.65億元、年增97.65%，每股純益5.29元，雙雙寫下同期新高。

展望後市，公司已因應客戶擴產需求，年內第二度上修資本支出至370億元，調幅達37%、創歷年新高，將擴大添購機台以提升測試產能；同時評估新加坡為優先考量設廠地。外資最新報告並點名京元電為輝達亞洲半導體供應鏈受惠股之一，給予「優於大盤」評等，強化市場買氣。

