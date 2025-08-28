輝達新機器人大腦 聯強奪兩岸代理權
輝達（NVIDIA）推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，聯強（2347）成為Jetson Thor中國大陸及台灣代理商，帶動股價昨（28）日強攻漲停，收65.5元，上漲5.9元。
聯強與輝達長期合作，負責輝達部分產品代理業務。本次雖然並非輝達直接合作夥伴，但負責Jetson Thor台灣及大陸代理業務。
聯強持續拓展代理業務，看準智慧家電發展趨勢，近年來引進多款智慧家電品牌，以科沃斯掃地機器人系列產品，出現愈高階機型愈熱賣的現象，聯強指出，智慧清潔家電市場快速成長，年消費額上看80億元，吸塵器占一半市場，掃地機也急起直追。
在基本面部分，聯強今年7月營收316.2億元，月減2.4%、年減11.8%；累計今年前七個月營收2,163億元、年減9.7%。聯強副總裁杜書全先前指出，對下半年營運有信心，但仍有匯率議題。今年應該是會蠻辛苦，預計不容易達到去年的績效。
