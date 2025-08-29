緯創旗下金雞 跨足醫療業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

緯創（3231）搶攻醫療業務，旗下緯創醫學科技昨（28）日發表新的智能運動下肢外骨骼裝置iKneego（i膝旺），從醫療產業跨足大健康產業，新品年底上市，市場看好為緯創下半年營運增添新動能。

緯創醫學主攻主動式智能下肢外骨骼，專注動作輔助與運動表現優化技術，產品廣泛應用醫療、運動訓練與樂齡健康領域。

緯創醫學董事長黃俊東表示，iKneego設計初衷是解決民眾運動時「精準與效率」的需求。無論是年長者、運動新手，甚至是專業運動員，常因各種原因造成運動傷害，最嚴重的影響可能無法再繼續從事熱愛的活動。

iKneego的智能辨識功能可即時分析下肢動作並提供輔助力量，幫助日常活動、輕運動與高階運動訓練，更重要的是「正確、精準、有效率」，未來也將陸續與運動產業、日照機構以及樂齡社區緊密合作，打造全齡化的科技運動生活圈。

緯創 董事長 運動傷害

