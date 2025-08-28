聽新聞
技嘉2025營收 拚增雙位數
技嘉（2376）衝刺伺服器業務，旗下技鋼科技昨（28）日推出首款刀鋒伺服器B343系列。技鋼表示，B系列伺服器是技鋼首款刀鋒架構解決方案，首度導入消費後回收（PCR）低碳材料，鎖定包含邊緣與微型資料中心、企業級虛擬化與容器化工作負載、政府及以永續為導向的採購專案。
展望第3季與下半年，技嘉表示，市場需求樂觀，2025全年成長雙位數幅度維持不變；主機板產品方面，上半年高階主機板銷售暢旺，下半年動能可望持續。顯卡業務方面，下半年產品線完整到齊，且供貨順利，預期銷售持續暢旺。
技鋼伺服器新機型包含B343-C40與B343-X40，分別支援超微（AMD）與英特爾（Intel）處理器平台， 採3U機箱整合10節點設計。
B343系列為技鋼首度導入消費後與消費前回收材料的伺服器產品線，應用於導風罩、散熱片與機殼部件等。這些材料來自技鋼綠色供應鏈，具備完整溯源性與碳足跡透明度，部分零件的碳排放量甚至能降低95%。
AI伺服器業務部分，技嘉指出，需求持續旺盛，積極拓展新興Neo Cloud市場，與輝達、超微、英特爾等供應商合作，推出適用於各類型AI運算的設備加速器新產品。
