宏齊 打入無人機鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

LED下游封裝廠宏齊（6168）昨（28）日參加券商舉辦法說會，VCSEL（紅外線技術）產品已小量應用於無人機測距，成功打入無人機供應鏈，封裝技術也應用在機器人關節等高階產品，並積極開拓車用與生技醫療等新客戶，為營運增添新動能。

宏齊廈門新廠預計2026年下半年量產，鎖定COB顯示屏模組市場，受惠於非紅供應鏈議題，法人看好新產帶動未來營收成長。

宏齊上半年受業外匯損影響導致每股虧損0.1元，但第2季營業利益420萬元，本業轉盈。宏齊預期下半年營運與上半年及去年同期持平。因重心在歐、日市場，美國關稅對營運影響不大。

宏齊指出，上半年產品營收結構轉變。傳統SMD LED占比為63%，Mini LED、IR與VCSEL等高毛利新產品線占比合計超過三分之一。其中，Mini LED占比是6%，IR占比是20%，VCSEL占比是7%。

宏齊積極拉升紅外線與Mini LED等高毛利產品比重。宏齊指出，紅外線（IR）產品毛利最高，其次為Mini LED，接著是COB顯示屏，傳統LED則最低。預期紅外線與Mini LED兩大產品線將是下半年營運的主要成長動能，並帶動整體營運轉型。

宏齊表示，COB顯示屏在海外市場進展順利，主因客戶希望擺脫紅色供應鏈。而公司在台灣擁有完整的生產規模，更是國內唯一能具備COB顯示屏生產能力的廠商，這成為其顯著優勢，預計相關產品將會在2026年下半年放量。

在技術布局方面，宏齊除與客戶共同開發新產品外，也積極跨入異質封裝領域，與半導體業者合作，將部分產能投入第三類半導體封裝，如氮化鎵（GaN）與MOS。

