矽力財報／第2季EPS 1.63元 上半年獲利大增逾五成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於28日公布第2季每股純益約1.63元，上半年獲利大增逾五成，每股純益為2.56元。外界關注該公司29日將召開法說會，可能釋出下半年的營運展望。

矽力第2季合併營收為45.63億元，季增11.4％、年減1.1％，歸屬母公司業主淨利為6.29億元，季增75.6％、年增12.3％，每股純益約1.63元。

矽力上半年合併營收為86.57億元，年增2.3％，歸屬母公司業主淨利為9.88億元，年增54.7％，每股純益為2.56元。

矽力董事長陳偉先前提到，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但對全年業績目標不會有特別大影響，今年成長動能聚焦汽車與消費性電子兩大領域。

矽力

