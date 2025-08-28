老虎發威！面板產業透暖 群創衝人氣王 三虎同步站上5日線

受惠LCD電視面板出貨觸底、價格止跌，加上車用與系統整合轉型逐步發酵，群創（3481）28日股價漲逾6%、重返14元之上，改寫近3個半月波段高位，並挾逾17萬張大量登上台股人氣王，帶動友達（2409）、彩晶（6116）同步放量回升並站上5日線。

籌碼面上，群創近期獲法人買盤力挺，27日單日搶進22,874張，8月以來三大法人累計買超197,691張，其中外資買超185,420張、自營商買超129,325張，投信僅小幅賣超661張，也支撐股價表現。

研調機構最新數據顯示，2025年第2季全球LCD電視面板出貨量降至5,740萬片，寫下2019年以來單季新低，反映電視品牌與OEM廠商在前期大舉拉貨後急遽縮手。研調指出，這波景氣循環已觸底，意味大廠減產壓力已達極致，後續市況有望逐步回穩。

觀察需求動向，2024年第4季至2025年第1季受中國消費補貼及對美關稅疑慮影響，品牌商積極備貨，推升出貨暫時升溫。但隨後庫存調整壓力浮現，第2、3季出貨明顯下滑。研調統計顯示，第2季各月份LCD電視面板出貨量均為近六年低點，品牌商因此對下半年採購趨謹慎，並要求面板廠透過降價、返利及市場基金（MDF）來降低成本，7月Open Cell價格亦出現明顯下跌。

美系外資最新報告則指出，8月主流尺寸電視面板報價止跌，市場情緒獲得提振，但第3季平均價格仍估季減約2%，顯示價格回穩腳步有限，對友達、群創維持「中立」評等。外資並預估，第3季出貨量將小幅回升，產能利用率亦由第2季的75%至80%回升至80%至85%。

除了價格因素，面板市況也逐漸轉向「人為控制」模式。研調指出，中國大廠主導減產，使供需趨於平衡，第4季價格波動預料不大。台廠友達、群創可望受惠，但挑戰仍在資訊面板領域。

在結構性挑戰下，台灣面板雙虎加快轉型腳步，近年積極衝刺非顯示器業務，均在車用顯示器市場部署重兵，並且在分別完成併購作業後，各自繳出車用營運高成長的好成績。

另一方面，群創亦持續調整產能，繼2024年出售南科四廠後，規劃2026年前關閉南科五廠，將產線移轉至竹南與南科三廠，以提升整體營運彈性。公司並強調，產能整併不影響客戶需求，長期則將聚焦車用、半導體先進封裝與智慧交通等新興應用。

整體而言，LCD電視面板價格短期雖觸底，但反彈力道有限，市況回穩仍需時間。對友達、群創而言，傳統面板業務依舊是營收基礎，惟車用與系統整合業務已展現成效，若轉型步伐持續推進，有望逐步減緩景氣循環對獲利的劇烈衝擊。