輝達財報出爐盤後股價卻下跌 但京元電獲外資按讚股價逆勢飆新高

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，但京元電子（2449）在美系外資按讚下，28日逆勢創高，早盤以140元開出，雖短暫翻黑， 但隨後快速拉升翻紅，一度衝至144.5元， 寫下新紀錄。

IC測試大廠京元電子第2季營收83.62億元，季增14.31%，年增94.19%，毛利率35.54%，營益率26.02%，稅後純益21.75億元，每股純益1.78元；今年來二度上調資本支出， 由269.66億元提高至370億元，調升幅度37%。

先前市場傳出，京元電因應輝達訂單需求，擴大添購機台增加測試產能，第4季測試產能將是首季的2倍；供應鏈透露，京元電取得頭份廠房，預計相關效益將自第3季顯現，有望帶動今年營收季季高，預期第4季在輝達新品發酵下，將可達全年最高峰。

在輝達財報公布前，美系外資發出報告，持續看好輝達亞洲半導體供應鏈的表現，將今年下半年大中華半導體產業評等調升至「具吸引力」，台廠則是點名台積電、信驊、世芯-KY、聯發科、京元電子等5檔， 給予「優於大盤」評等。

全球市值最高的上市公司輝達公布財報，營收與獲利均優於市場預期，並預告本季營收成長維持在50%以上；根據輝達的聲明，截至10月的本季（第3季）銷售將可達540億美元左右，符合華爾街平均預期，但低於部分分析師超過600億美元的樂觀看法。

輝達上季營收467.4億美元，年增56%，高於市場預估的460.6億美元，是自2023年生成式AI熱潮顯現以來，連續第九季營收年增率超過50%，但增速是兩年多來最慢；扣除特定項目後每股盈餘為1.05美元，比華爾街預期的1.01美元高。

由於輝達財測未延續過去數季「大幅超越」分析師預期的慣例，市場擔心AI支出的爆炸性成長可能放緩，在財報及財測公布後，輝達盤後股價下跌3%。

台股相關AI股的則是漲跌互見，京元電子早盤以140元開出，上漲1元，一度下滑至138.5元，下跌0.5元， 但隨後快速拉升翻紅，一度衝達144.5元， 寫下歷史新高，盤中漲幅逾2%。