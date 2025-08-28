快訊

精成科為何飆漲攻漲停？原來法人這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
精成科董事長焦佑衡。聯合報系資料照
精成科董事長焦佑衡。聯合報系資料照

PCB板廠與EMS廠商精成科（6191）28日盤中價漲量增上衝至漲停板至131元，表現搶眼。法人表示，精成科受惠5G、AI、HPC等產業成長趨勢，成功轉型至高階品項，2025年起精成科藉由併購Lincstech營運發展更甚一籌，後市可期。

精成科28日盤中跳空攻漲停，日K目前連二紅，KD指標日前已黃金交差、目前開口持續向上擴大；趨勢指標MACD也呈現正向動能，並且在零軸上方，顯示上漲趨勢仍強。

展望後市，法人分析，精成科挾集團資源優勢，在PC/NB硬板市場持續提升市佔率，NB業務則朝向電競與商用機種布局。同時，公司積極開發AI伺服器、高階Switch、Router與Storage等應用，AI Server板材層數可達22層以上，甚至推進至50~60層，持續朝高層數技術發展。

另外，藉由集團全球布局優勢，有效降低客戶供應鏈風險，使瀚宇博德集團（含精成科）在PC/NB主板產品規格升級中逐步嶄露頭角。在財務方面，因併購日廠Lincstech Co.初期費用偏高，加上馬來西亞新舊廠轉換期折舊影響，毛利率短期承壓，但預期自今年下半年起至2026年將逐季改善。

AI 布局 併購 漲停 伺服器

