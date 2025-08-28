三大法人聯手卡位！神達奔向填權息之路

神達（3706）2024年配息、配股各1元，28日迎來除權息首日，三大法人昨日合計買超11,414張提前卡位，激勵市場多頭搶進。神達早盤開高至94元，隨後一路急拉至98.3元，強勢邁向填權息之路，成交量更躍居台股前五大，交投熱絡，並扮演電腦設備多方領頭羊。

神達2024年受惠伺服器業務大幅成長，推升營收、營業利益、營益率齊創歷史新高，全年稅後純益39.59億元，年增逾12倍，改寫歷史第三高，每股純益3.28元。決議分配股息、股利各1元。

神達2024年本業轉虧為盈，主要受惠最大客戶訂單貢獻；神達擴廠除因應大客戶網通機櫃需求，近期新增四廠主要將生產網通及液冷機櫃，顯示AI伺服器占比可望逐步攀升。此外，公司與AMD合作多年，預期將切入下一代MI 400系列，估2026年AI伺服器成長可望翻倍，網通機櫃維持高雙位數成長。

神達2025年第2季營收266.2億元，季增12.5%、年增103.1%；毛利率10.72%；稅後淨利14.87億元；EPS 1.23元，優於去年同期的0.92元。上半年EPS 2.34元，亦優於去年同期的1.49元。

而7月營收85.7億元，月減1.12%、年增78.28%；前7月營收588.6億元，年增113.5%。雙雙創下歷史同期新高。

受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，且在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長，神達積極拓展二線CSP市場；產能布局上，AI伺服器擴充的竹南廠預計今年第3季投產，越南廠預計在第4季營運。