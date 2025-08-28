南電為何爆量攻漲停？內外資法人這麼說
南電（8046）28日早盤開高走高，盤中價漲量增上衝至漲停板226元，表現搶眼。法人表示，南電ABF、BT 業務成長帶動稼動率上升助益毛利率優於預期，上調2025年營收至390億元，後市可期。
法人分析，南電BT業務7月調漲，涵蓋DDR5、DDR4與控制IC等記憶體應用，部分品項漲幅高達25%，主因銅、金等原物料自年初以來持續上漲，加上T-glass供應緊俏。
法人預期，今年第3季整體報價將成長低至中個位數，且供應鏈調查顯示同業可能於第4季再次調漲，南電也有望跟進。至於ABF業務方面，800G與AI仍是主要成長動能，預估800G今年營收比重約7%，美系AI ASIC需求可望於第4季顯現，全年AI整體比重則落在約12%。考量BT產業漲價及第4季中低階 ABF可能漲價，因此上調2025年營收1%至390億元。
另外，T-glass第二供應商最快將於2026年第2季加入，日商也可能在明年第3季開出新產能。然而，高階AI ABF需求持續成長且規格升級，部分高階載板的面積與層數可能增加70%至25%以上，預期T-glass供應仍將緊俏。整體來看，明年上半年ABF產業有望達到供需平衡，高階ABF與BT產品仍存在調漲空間。
值得注意的是，在近期外資個股報告中，外資滙豐證券將南電評等由「持有」上調至「買進」，目標價則由157元大升至243元，同樣顯示看好後市發展。
