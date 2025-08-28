神達除息展強勢 量價俱揚漲幅逾8.5%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
神達董事長苗豐強。（本報系資料庫）
神達（3706）28日除息填息，神達每股配現金及股票股利各1元，昨日收盤價為100.5元，早盤股價攻到98.3元，漲幅達8.6%。

神達27日股價曾達103元，今日除息的平盤價為90.5元。群益投顧指出，伺服器相關業務是神達長期主要成長動能，受惠資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，將有助於延續公司未來營運成長動能，網通機櫃及液冷機櫃出貨量預期將持續提升。

神達2025年7月營收85.7億元，月減1.12%，年增78.28%，刷新歷年同期最高紀錄，累積2025年前七月營收588.6億元，年增113.5%，也創下歷史同期新高。群益投顧展望後市，預期成長趨勢將延續。針對網通機櫃擴充的竹南廠，以及將有液冷機櫃貢獻的越南廠皆將在2025下半年投入量產，隨著未來產能逐漸開出，產品出貨放量將推動2025年營收成長動能。

神達2025年第2季營收266.2億元，季增12.5%，年增103.1%；毛利率10.72%；營業利益率4.7%；稅後淨利14.8億元；EPS 1.23元。營運動能延續先前成長趨勢不變，客戶訂單及出貨狀況穩健，受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求，且在車用電子及 Edge AI 產品出貨大幅成長，積極拓展二線CSP市場，營業利益續創歷史新高，單季稅後淨利為歷史單季第三高紀錄。

