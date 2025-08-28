聽新聞
飛宏轉型2.0計畫 看見成果

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠飛宏（2457）昨（27）日表示，近年轉型邁入2.0階段，從過去10瓦、20瓦跨足到百瓦、千瓦級，並取得多項國際一線客戶訂單，客戶群延伸至網通、低軌衛星、E-bike、電競筆電等應用，今年上半年已拿到幾個重要指標客戶訂單，看好明年有望貢獻營收。

飛宏昨天舉行法說會，由總經理林冠宏主持。他表示，目前產品功率落在1,000至1,500瓦區間，因此選擇從網通設備著手，與網通及AI相關客戶建立連結，期望以此為起點，逐步跨向高功率AI伺服器領域，切入大型資料中心市場。

林冠宏表示，過去十年投入大量資源發展新能源車電源，近年逐步收穫成果。集團近年啟動「轉型2.0」計畫，產品線從10瓦至20瓦逐步跨越到百瓦、千瓦級，並取得多項國際一線客戶訂單，看好明年貢獻營收。

至於旗下子公司馳諾瓦在EV充電樁布局進展，公司表示，目前全球電動車市場因美國關稅議題而放緩，預期明年第1季市場應會有小幅度復甦。

