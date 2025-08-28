聽新聞
訊芯第2季 每股虧0.59元
鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）昨（27）日公告第2季財報與投資案。單季稅後淨損6,287萬元，每股淨損0.59元。董事會決議將由100%子公司訊芯香港間接增資訊芯越南，金額3,000萬美元（約新台幣9.2億元），作為長期股權投資。
訊芯指出，持續強化越南布局，現有北江光州、北江雲中、河內三個廠區；其中北江光州與河內生產光纖收發模組，北江雲中投入系統級封裝（SiP）等，主要供應歐美等非中系客戶，以分散市場與供應鏈風險。
隨著美越貿易政策明朗、公司越南多廠並進，市場解讀出貨「喊衝」、對美系客戶接單有幫助；此次增資越南子公司，顯示持續擴產與在地化決心。
訊芯第2季合併營收17.88億元，季減9.5%，年增48.3%；毛利率14.5%，季增8.3個百分點，年減5.7個百分點。累計上半年合併營收37.6億元，年增76.7%；毛利率10.2%，年減8個百分點；稅後淨損1.74億元，每股淨損1.64元。
