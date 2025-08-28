和碩 2025年伺服器營收拚翻倍

和碩（4938）衝刺伺服器業務，昨（27）日宣布推出兩款高效能伺服器平台AS205-2T1與AS400-2A1，搭載輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，加速企業應用，包括多模態AI推論、物理AI、科學運算、圖形處理和影音應用等領域。展望後市，和碩預計，伺服器業務下半年會有較好的成績，相關業務全年營收將翻倍成長。

和碩指出，此兩套系統皆展現NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 的強大效能，適合媒體製作、工業設計、科學研究、虛擬桌面基礎架構（VDI）以及數位分身開發等領域。

隨著製造業進入AI再工業化時代，產業必須克服複雜製程、新技術採用門檻高與投資回收期長等挑戰。為解決這些問題，和碩開發AI數位分身平台PEGAVERSE，協助工程師與廠務主管協同規劃、生產模擬與最佳化生產線，並提供設施、設備與維運的即時洞察。

和碩工程師與廠務主管利用PEGAVERSE進行各種應用，透過不斷修正與調整模擬結果，和碩最大化設備利用率，並縮短實體改造的時間與成本。和碩已有八座虛擬工廠與實體產線並行運作，預估能將新工廠建置時間縮短40%。

和碩共同執行長鄭光志指出，已導入以RTX PRO伺服器與AI Factory技術為基礎的工業級AI雲端解決方案，革新自動化流程、加速智慧製造的推動。

和碩伺服器業務去年倍數成長，今年動能來自中型雲端服務供應商（CSP）及中小型資料中心客戶；和碩伺服器業務第一階段目標是營收20億美元，預定2027年前達成，但隨著今年客戶詢問度提高，有機會提前達成目標。