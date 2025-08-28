攸泰攻無人機 接單向好

攸泰科技（6928）發言人黃堅真昨（27）日於法說會指出，持續布局無人機產業，與台灣、歐美廠商皆有合作，下半年整體營運雖有關稅議題干擾，該公司本季營收仍將不低於去年同期，第4季隨客戶因應策略逐漸清晰，市場氛圍有望轉趨明朗，後續訂單動能可望逐步回升。

攸泰強攻當紅的無人機領域，市場按讚，昨天股價強攻漲停板70.9元收市，上漲6.4元。

攸泰表示，將在無人機地面控制站（GCS）市場將持續優化技術，保持對合作夥伴的開放態度，提供客製化解決方案，預計將於9月台北國際航太暨國防工業展（航太展）亮相最新產品。

攸泰在無人機領域根據不同機型，與台灣及歐美廠商皆有合作，但目前相關業務營收比重仍未達到一成，實際貢獻不大，不過，公司看好後續GCS中長期成長動能。

攸泰上半年合併營收11.47億元，年增5%，主要受惠海事應用市場持續回暖，以及高毛利的衛星通訊與智慧移動市場專案穩步成長，伴隨產品組合調整效益顯現，毛利率由去年同期的24%提升至25%，費用有效控管下，較去年同期下降6%，每股純益0.13元，擺脫去年同期虧損態勢，營運狀況回穩。

展望下半年，黃堅真表示，受惠上半年終端市場回溫帶動部分客戶拉貨，營運逐步回穩，對2025年營運維持審慎樂觀的看法。他強調，儘管全球經濟環境仍面臨地緣政治緊張局勢、通膨壓力及貨幣政策調整等諸多不確定因素，攸泰將持續深化與關鍵客戶合作，強化在地服務能力與供應鏈彈性，穩健推進長期成長目標。

攸泰今年上半年宣布，現金收美國公司E3D全數股權。預估E3D 2025年營收約3億元至4億元，但因7月才交割，故認列相關業績主要在下半年。