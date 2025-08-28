聽新聞
奕力 兩產品動能向上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠商奕力（6962）總經理陳泰元昨（27）日於法說會表示，本季智慧移動終端應用出貨有望優於上季，資訊設備終端相關動能也看增。

奕力先前已公布第2季財報，單季合併營收為46.72億元，季增2.1％，年減24.6％；毛利率24.35％，受業外提列匯損等影響，淨利1,300萬元，季減98.6％，年減98.7％，每股純益0.03元。上半年合併營收為92.48億元，年減17.8％；毛利率35.45％；淨利9.39億元，年減38.6％，每股純益1.99元。

奕力第2季營收中，智慧移動終端應用占比約65％；資訊設備終端部分，因5月中開始併入時序控制IC相關業務，加上筆電商務機種驅動IC需求略微增溫，占比約18％；工控車載應用也因為中國大陸市場銷售較為熱絡，工控4.0相關需求也不錯，占比來到約17％。

展望第3季，陳泰元指出，手機或智慧移動終端應用正向，出貨有望比上季回溫。資訊設備終端方面，可預期會有筆電客戶因應十一長假而提前備貨，且高階電競機種應用持續出貨，本季相關動能看增。

工控方面，本季雖然可能大致持平，但有歐美新客戶案件量產。由於中國大陸消費補貼政策效果漸為趨緩，接下來在消費性產品方面，後續觀察重點可能是雙11或黑五銷售檔期的情況。

時序控制IC方面，預期明年將推出二個電競相關的時序控制IC產品，讓綜效逐步發揮。

