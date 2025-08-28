聽新聞
0:00 / 0:00
奕力 兩產品動能向上
驅動IC廠商奕力（6962）總經理陳泰元昨（27）日於法說會表示，本季智慧移動終端應用出貨有望優於上季，資訊設備終端相關動能也看增。
奕力先前已公布第2季財報，單季合併營收為46.72億元，季增2.1％，年減24.6％；毛利率24.35％，受業外提列匯損等影響，淨利1,300萬元，季減98.6％，年減98.7％，每股純益0.03元。上半年合併營收為92.48億元，年減17.8％；毛利率35.45％；淨利9.39億元，年減38.6％，每股純益1.99元。
奕力第2季營收中，智慧移動終端應用占比約65％；資訊設備終端部分，因5月中開始併入時序控制IC相關業務，加上筆電商務機種驅動IC需求略微增溫，占比約18％；工控車載應用也因為中國大陸市場銷售較為熱絡，工控4.0相關需求也不錯，占比來到約17％。
展望第3季，陳泰元指出，手機或智慧移動終端應用正向，出貨有望比上季回溫。資訊設備終端方面，可預期會有筆電客戶因應十一長假而提前備貨，且高階電競機種應用持續出貨，本季相關動能看增。
工控方面，本季雖然可能大致持平，但有歐美新客戶案件量產。由於中國大陸消費補貼政策效果漸為趨緩，接下來在消費性產品方面，後續觀察重點可能是雙11或黑五銷售檔期的情況。
時序控制IC方面，預期明年將推出二個電競相關的時序控制IC產品，讓綜效逐步發揮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言