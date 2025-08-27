台勝科大股東SUMCO申報鉅額交易 將轉讓2500張持股
半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）的大股東日本SUMCO申報將鉅額逐筆交易前者股權，預定轉讓2,500張。
台勝科是台塑與日本SUMCO合資企業，這次SUMCO事前申報將轉讓台勝科股權，預計轉讓2,500張，轉讓後持股預計還有約17.02萬張。至於台塑方面，到7月申報資料為止，持有台勝科約11.27萬張。
台勝科累計前七月合併營收為69.88億元，年減3.9％，上半年每股純益為0.24元。該公司先前提到，今年若排除匯率、關稅等不可控因素，相信業績將會比去年來得好。
展望下半年，台勝科指出，AI應用帶動先進製程用矽晶圓需求，且受惠中國大陸補貼政策影響，成熟製程矽晶圓需求增加，且國內記憶體業者迎來轉單需求等，可望挹注該公司銷售量，因此對下半年矽晶圓景氣並不看淡。
