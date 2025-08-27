快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

台勝科大股東SUMCO申報鉅額交易 將轉讓2500張持股

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）的大股東日本SUMCO申報將鉅額逐筆交易前者股權，預定轉讓2,500張。

台勝科是台塑與日本SUMCO合資企業，這次SUMCO事前申報將轉讓台勝科股權，預計轉讓2,500張，轉讓後持股預計還有約17.02萬張。至於台塑方面，到7月申報資料為止，持有台勝科約11.27萬張。

台勝科累計前七月合併營收為69.88億元，年減3.9％，上半年每股純益為0.24元。該公司先前提到，今年若排除匯率、關稅等不可控因素，相信業績將會比去年來得好。

展望下半年，台勝科指出，AI應用帶動先進製程用矽晶圓需求，且受惠中國大陸補貼政策影響，成熟製程矽晶圓需求增加，且國內記憶體業者迎來轉單需求等，可望挹注該公司銷售量，因此對下半年矽晶圓景氣並不看淡。

日本 矽晶圓 台勝科

延伸閱讀

吳嘉昭拚再造台塑榮景

法人換股操作 台股不淡

影／友達收購凌華爆內線交易 大愛電視劇名演員劉銘30萬交保

SEMI：矽晶圓可能吃緊 HBM滲透率25%是轉折點

相關新聞

台積電最後一盤爆4093張買單 收1190元、市值30.85兆

台股27日以24,519.9點收盤，上漲214.8點，創收盤歷史新高，台積電（2330）則續往高點挺進，最後一盤爆4,0...

台股朝歷史新高挺進 南電漲停領軍的PCB族群也很熱鬧 這幾檔再寫紀錄

台股27日開高走高， 再朝歷史新高挺進， 盤面上PCB族群也很熱鬧，多檔亮燈漲停及寫下新高紀錄；南電（8046）獲得美系...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

富世達7月EPS 3.02元

軸承股王富世達（6805）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（26）日公告近期自結數，7月稅後純益2.07億元，年增60...

宏碁揮軍多元支付市場

宏碁（2353）集團搶攻支付商機，子公司宏碁智通旗下多元支付品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」進駐新莊保元宮，推動傳統宮廟數...

鼎炫攻高頻 AI 銅箔商機

鼎炫-KY（8499）即將於8月29日召開董事會並公布第2季財報，法人看好公司基本面與併購綜效將持續發酵，為營運增添新成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。