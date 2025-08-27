欣興董事會拍板現增上限5萬張 充實營運資金

載板龍頭欣興（3037）今日董事會拍板現增上限5萬張，用於充實營運資金等。

欣興公告公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股，增資資金來源：現金增資發行新股全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分)：上限為新臺幣500,000千元，發行股數：普通股上限為50,000千股。

欣興公告說明，此次增資資金用途：償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。此次現金增資有關發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或主客觀環境需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

欣興說明，此次現金增資俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宣，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，代表公司辦理相關發行事宜。