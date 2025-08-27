訊芯財報／第2季虧損收斂 加碼越南布局

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

鴻海（2317）旗下封測廠訊芯-KY（6451）27日公告第2季財報與投資案。單季稅後淨損為6,287萬元，較上季虧損收斂；每股淨損0.59元。同時董事會決議，將由 100% 子公司「訊芯香港」間接增資訊芯越南，金額3,000萬美元（約新台幣 9.2億元），作為長期股權投資。

訊芯-KY第2季合併營收達億17.88元，季減9.5%，年增48.3%；毛利率為14.5%，季增8.3個百分點，年減5.7個百分點；營業淨損從首季的1.31億收斂至2,071萬，營益率-1.12%；稅後淨損6,287萬元，虧損幅度較首季的1.11億元收斂，但較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.59元。

累計上半年合併營收37.6億元，年增76.7%；毛利率10.2%，年減8個百分點；上半年營業淨損為1.52億元，營益率- 4.03%；稅後淨損1.74億元，較去年同期轉虧；每股淨損1.64元。

鴻海 越南 財報

