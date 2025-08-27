榮惠財報／匯損衝擊 今年第2季每股獲利0.4元、下半年營運回穩

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）27日董事會通過2025年第2季財務報表，營收4.23億元與每股獲利0.4元，分別較2024年同期下滑0.7%與70.8%，累計2025年上半年營收8.67億元與每股獲利1.71元，則分別較2024年同期成長6.46%與下滑29.9%，董事長劉世璘表示，受惠於AI客戶訂單回溫與匯損衝擊效應趨緩，下半年營收與獲利表現可望回到穩定成長的常軌。

至於財務比率方面，2025年第2季毛利率22%與營業利益率8%，皆與去年同期相同，惟淨利率2%低於去年同期的7%，至於2025年上半年毛利率20%、營業利益率7%、淨利率4%，均低於去年同期的22%、8%、6%。

劉世璘指出，榮惠-KY第2季獲利表現受到匯損衝擊相當大，相較於稅後淨利832萬元，營業利益3,596萬元的表現其實是優於去年同期的3,217萬元，可以預期的是，在下半年匯率波動較小帶動下，下半年可望否極泰來。

至於下半年營運端展望，劉世璘表示，除了AI客戶訂單已開始出現回溫跡象外，歐洲客戶占營收比重也會比去年同期增加，設立墨西哥據點計畫也預計在9月完成，儘管短期內還無法貢獻獲利，但全球布局的長期計畫仍穩步前進。

榮惠-KY董事長劉世璘強調，公司將持續以車用電子與AI伺服器應用為成長雙引擎，積極拓展海外據點，提升國際市場競爭力，期望為股東持續創造長期價值。