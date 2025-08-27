奕力法說會／本季智慧移動與資訊設備終端動能看增

驅動IC廠商奕力-KY（6962）於27日舉行法說會，總經理陳泰元表示，本季智慧移動終端應用出貨情況可能比上季回溫，至於資訊設備終端應用方面，可預期會有NB客戶因應十一長假而提前備貨，且高階電競機種應用持續出貨，本季相關動能看增。

奕力先前已公布第2季財報，合併營收為46.72億元，季增2.1％、年減24.6％，毛利率為24.35％，受到業外提列匯損等影響，淨利約1,300萬元，季減98.6％、年減98.7％。每股純益為0.03元。

奕力上半年合併營收為92.48億元，年減17.8％，毛利率為35.45％，淨利9.39億元，年減38.6％，每股純益為1.99元。

在奕力第2季的營收結構中，仍以智慧移動終端應用為主，占比約65％。另外，資訊設備終端部分，因為於5月中開始併入時序控制IC相關業務，加上筆電商務機種驅動IC需求略微增溫，占比約達18％。工控車載應用也因為中國大陸市場銷售較為熱絡，工控4.0相關需求也不錯，使得占比來到約17％。

展望第3季，陳泰元指出，關稅議題對終端需求影響仍待觀察，而手機或智慧移動終端應用呈現正面情況，出貨情況可能比上季回溫。另外，資訊設備終端方面，可預期會有NB客戶因應十一長假而提前備貨，且高階電競機種應用持續出貨，本季相關動能看增。在工控方面，雖然大致持平，但有歐美新客戶案件量產。由於中國大陸消費補貼政策效果漸為趨緩，接下來在消費性產品方面，後續觀察重點是雙11或黑五銷售檔期的情況。