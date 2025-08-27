攸泰法說會／展望下半年 訂單動能可望逐步回升

攸泰科技（6928）27日召開法說會，展望下半年，攸泰指出，受惠於上半年終端市場回溫帶動部分客戶拉貨，營運表現已逐步回穩。雖然美國關稅政策持續變動帶來不確定性，公司預期第3季營收將維持在不低於去年同期的水準。展望第4季，隨著客戶因應策略逐漸清晰，市場氛圍有望轉趨明朗，後續訂單動能可望逐步回升。

攸泰在匯率波動壓力下，仍交出符合預期的成績單。2025年上半年合併營收達11.47億元，年增5%，主要受惠於海事應用市場持續回暖，以及高毛利的衛星通訊與智慧移動市場專案穩步成長。毛利率受產品組合變動，由去年同期的24%提升至25%，費用有效控管下較去年同期下降6%，每股盈餘為0.13元，由去年同期的-0.16元轉虧為盈，營運狀況回穩。

雖第2季因4、5月匯率升值影響，營收為5.36億元，較去年同期略減6%。然而，毛利率由22%提升至24%，顯示產品組合持續優化。EPS為 -0.1 元，雖仍小幅虧損，但較去年同期的-0.46元顯著改善，獲利結構持續優化。

展望後市，攸泰對全年營運維持審慎樂觀的看法。儘管全球經濟環境仍面臨地緣政治緊張局勢、通膨壓力及貨幣政策調整等諸多不確定因素，攸泰將持續深化與關鍵客戶合作，強化在地服務能力與供應鏈彈性，穩健推進長期成長目標。

此外，攸泰在無人機地面控制站（GCS）市場將持續優化技術，保持對合作夥伴的開放態度，提供客製化解決方案，預計將於9月台北國際航太暨國防工業展（航太展）亮相最新產品。