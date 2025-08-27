快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

攸泰法說會／展望下半年 訂單動能可望逐步回升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

攸泰科技（6928）27日召開法說會，展望下半年，攸泰指出，受惠於上半年終端市場回溫帶動部分客戶拉貨，營運表現已逐步回穩。雖然美國關稅政策持續變動帶來不確定性，公司預期第3季營收將維持在不低於去年同期的水準。展望第4季，隨著客戶因應策略逐漸清晰，市場氛圍有望轉趨明朗，後續訂單動能可望逐步回升。

攸泰在匯率波動壓力下，仍交出符合預期的成績單。2025年上半年合併營收達11.47億元，年增5%，主要受惠於海事應用市場持續回暖，以及高毛利的衛星通訊與智慧移動市場專案穩步成長。毛利率受產品組合變動，由去年同期的24%提升至25%，費用有效控管下較去年同期下降6%，每股盈餘為0.13元，由去年同期的-0.16元轉虧為盈，營運狀況回穩。

雖第2季因4、5月匯率升值影響，營收為5.36億元，較去年同期略減6%。然而，毛利率由22%提升至24%，顯示產品組合持續優化。EPS為 -0.1 元，雖仍小幅虧損，但較去年同期的-0.46元顯著改善，獲利結構持續優化。

展望後市，攸泰對全年營運維持審慎樂觀的看法。儘管全球經濟環境仍面臨地緣政治緊張局勢、通膨壓力及貨幣政策調整等諸多不確定因素，攸泰將持續深化與關鍵客戶合作，強化在地服務能力與供應鏈彈性，穩健推進長期成長目標。

此外，攸泰在無人機地面控制站（GCS）市場將持續優化技術，保持對合作夥伴的開放態度，提供客製化解決方案，預計將於9月台北國際航太暨國防工業展（航太展）亮相最新產品。

營收 航太

延伸閱讀

香港出口連升17月 上月升14%勝預期 全年可望10%升幅

彭博：美關稅變數推動科技供應鏈重組 伺服器轉向美墨 手機仍倚重亞洲

川普牽線 第一金太空衛星 ETF 衝高近5%

美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

相關新聞

台積電最後一盤爆4093張買單 收1190元、市值30.85兆

台股27日以24,519.9點收盤，上漲214.8點，創收盤歷史新高，台積電（2330）則續往高點挺進，最後一盤爆4,0...

台股朝歷史新高挺進 南電漲停領軍的PCB族群也很熱鬧 這幾檔再寫紀錄

台股27日開高走高， 再朝歷史新高挺進， 盤面上PCB族群也很熱鬧，多檔亮燈漲停及寫下新高紀錄；南電（8046）獲得美系...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

富世達7月EPS 3.02元

軸承股王富世達（6805）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（26）日公告近期自結數，7月稅後純益2.07億元，年增60...

宏碁揮軍多元支付市場

宏碁（2353）集團搶攻支付商機，子公司宏碁智通旗下多元支付品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」進駐新莊保元宮，推動傳統宮廟數...

鼎炫攻高頻 AI 銅箔商機

鼎炫-KY（8499）即將於8月29日召開董事會並公布第2季財報，法人看好公司基本面與併購綜效將持續發酵，為營運增添新成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。