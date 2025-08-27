快訊

台積電最後一盤爆4093張買單 收1190元、市值30.85兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今（27）日續往高點挺進，最後一盤爆4093張買單，收在1190元。路透社
台積電今（27）日續往高點挺進，最後一盤爆4093張買單，收在1190元。路透社

台股27日以24,519.9點收盤，上漲214.8點，創收盤歷史新高，台積電（2330）則續往高點挺進，最後一盤爆4,093張買單，收在1,190元，上漲15元，漲幅1.28%，影響大盤指數約124點。

台股早盤以24,449.81點開出，上漲144.71點，尾盤一度衝高至24,539.88點，逼近歷史新高的24,551.42點，終場以24,519.9點作收，創收盤歷史新高，權王台積電最後一盤爆4,093張買單，進一步推升股價，收在當日的最高，距歷史新高的1,200元僅差10元，市值回到30兆8,598億元。

台積電美國亞利桑那州廠產能建置正在加速中，外傳因應蘋果、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、博通等美系大廠需求，台積電亞利桑那州二廠、三廠的量產時程都將提前；台積電不評論傳聞。

但據透露，亞利桑那州第一座廠已提早在2024年第4季以4奈米量產；第二座廠原定2028年量產，也正在加速建置，目標2027年初期或2026年內量產；第三座廠最快可望提早在2028年前後量產N2和A16製程，整體可望比原訂目標提早至少四個季度。

輝達執行長黃仁勳上周五快閃訪台，與台積電董事長魏哲家見面，洽談輝達下一代更先進的Rubin平台生產；黃仁勳透露，目前Rubin平台有六種產品設計定案並下單台積電，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片、及矽光子交換器晶片等。

輝達 台股 台積電 黃仁勳

台股27日以24,519.9點收盤，上漲214.8點，創收盤歷史新高，台積電（2330）則續往高點挺進，最後一盤爆4,0...

