台股朝歷史新高挺進 南電漲停領軍的PCB族群也很熱鬧 這幾檔再寫紀錄

台股27日開高走高， 再朝歷史新高挺進， 盤面上PCB族群也很熱鬧，多檔亮燈漲停及寫下新高紀錄；南電（8046）獲得美系外資調高評等及目標價，盤中衝上漲停205.5元，領軍族群的表現，台燿（6274）、瀚宇博（5469）、昇貿（3305）、聖暉*（5536）、凱崴（5498）、志聖（2467）、雷科（6207）等也相繼亮燈漲停，其中，瀚宇博、聖暉*更是創下歷史新高，另外，臻鼎-KY（4958）、金居（8358）也寫下新高。

台股早盤以24,449.81點開出， 上漲144.71點，盤中一度衝達24,527.74 點， 上漲222.64點，距歷史高點的24,551.42點，僅差23.68點，權王台積電（2330）以1,190元開高，也朝1,200元的歷史高點前進，PCB族群更是盤面上的亮點。

美系外資認為，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳報價前景；因此調高3家台廠的目標價。

南電評等及目標價雙升，美系外資將南電由「中立」調升至「買進」評等，目標價由125元大升至280元，調幅1.2倍；另外， 美系外資建議「買進」臻鼎-KY，目標價由160元大升至215元，升幅34.3%；景碩（3189）維持「中立」評等，目標價由116元升至130元，升幅12%。

南電27日以196.5元開高後快速衝上漲停205.5元鎖死，排隊買單超過1.5萬張；瀚宇博以76元開高，盤中衝上漲停82.9元， 寫下歷史新高；聖暉*以767元開高， 同樣亮燈漲停，盤中衝上826元，也創下新高；另外，台燿、昇貿、凱崴、志聖、雷科等也相繼亮燈漲停。

臻鼎-KY以194.5元開高，一度拉升至201元， 創下歷史新高， 不過，盤中漲幅收， 午盤後一度翻黑下滑至191.5元；金居盤中一度衝達漲停232元創下新高， 但股價盤中翻黑。