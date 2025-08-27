益登入列輝達機器人電腦合作廠商 股價飆漲停、逾6.6萬張排隊等著買

輝達（NVIDIA）推出全新人工智慧（AI）機器人電腦Jetson AGX Thor，台廠包括研華、宜鼎和益登等3家入列合作廠商；27日股價強漲，益登（3048）跳空以漲停31.65元開出後鎖死，超過6.6萬張漲停及市價買單排隊等，宜鼎（5289）也是漲停開出後鎖死， 研華（2395）逼近漲停， 盤中上漲逾8%。

輝達推出「機器人新大腦」，以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算力與高能源效率，目標加速通用機器人時代到來；輝達宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元）。

輝達稱這款晶片模組為「機器人大腦」；執行長黃仁勳曾表示，機器人是輝達在人工智慧（AI）之外最大的成長機會；輝達同時在官網公布首波20家合作夥伴，台廠僅研華、宜鼎及益登等3家入列。

益登為NVIDIA長期策略夥伴與Jetson系列產品亞太區授權代理，宣布正式開賣NVIDIA最新一代專為物理AI和通用機器人打造的NVIDIA Jetson Thor模組及開發套件。

益登表示，針對Jetson Thor平台，提供完整的產品供應，涵蓋Jetson AGX Thor開發套件與JetsonT5000模組；配備NVIDIA Holoscan Sensor Bridge達到即時影像傳輸、多元高速傳輸介面（包括GSML、MIPI、25GbE、5G與Wi-Fi模組）、及高效能儲存介面，有效滿足邊緣運算應用對低延遲與高頻寬的嚴苛需求。

研華作為輝達全球Elite Partner，已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購；研華表示，新品有三大突破，包含高速即時數據傳輸、效能8倍躍升2,070 TFLOPs 的AI算力、記憶體倍增至128GB；此外，伺服器等級多模態AI首度進駐邊緣端，支援人形機器人、AMR與智慧醫療等次世代應用。

益登27日跳空以31.65元漲停板開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過6.6萬張；宜鼎也跳空以漲停297.5元開出後鎖死；研華以338元開高後一度拉升至352.5元， 逼近漲停354元，盤中漲幅逾8%。