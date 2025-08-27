林百里力挺「金孫」！達明上市前爆紅 股價飆逾二成

廣達集團旗下達明機器人26日舉行上市前業績發表會，集團大家長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市「登大人」了！激勵達明機器人（4585）27日量價俱揚，漲幅暴衝逾二成、觸及525元，帶動廣達（2382）、廣明光電（6188）雙雙上漲。

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（Techman Robot）搭上機器人順風車，掀起話題！達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2千台導入廣達集團工廠。上周更正式發表 自研首款人形機器人「TM Xplore I」，一舉成為台灣首台國產AI人形機器人。

「TM Xplore I」搭載輝達Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。雖然廣達董事長林百里坦言，目前人形機器人在工廠應用仍有限，但未來不排除導入廣達生產線；更透露達明與輝達將展開更多合作。

林百里強調，達明的競爭力不只在機器人外觀，而是持續累積的AI與智慧技術，讓機器人從單一硬體進化為完整解決方案。達明能針對不同產業場景提供專屬方案，展現其在智慧製造領域的整合優勢。