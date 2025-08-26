匯損侵蝕獲利、ASP走揚 三集瑞看下半年回溫、2026泰國廠啟動量產
被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）26日公布2025上半年財報，受新品放量帶動，上半年合併營收達12.6億元、營業利益3.5億元，年增分別22.83%與24.38%；毛利率維持逾四成。本業穩健，但因第2季新台幣強升造成匯損，上半年稅後純益1.597億元，每股純益3.2元。
產品結構方面，上半年NB/PC占比61.79%，AI／伺服器／車用占比33.72%。公司表示，H系列產品進入尾聲，新一代高單價產品已開始放量；本季起產品平均單價（ASP）明顯走升，產品組合優化有助毛利率穩定。
因應AI帶動的電源設計升級，三集瑞強化高功率密度、低電壓大電流方案，伺服器端朝TLVR等新架構前進；邊緣裝置則以低功耗、小型化為核心，導入高密度模壓電感與多輸入多輸出設計。公司看好AI伺服器與邊緣裝置雙動能，預期將成為2026年主要成長驅力。
產能規劃上，泰國新廠將加速設廠與進機，目標2026年第2季試產、下半年量產，以提升出貨調度能力。公司並指出，東南亞對美關稅走勢趨於明朗，加上輝達（NVIDIA）Rubin上市在即，供應鏈動能可望回升；整體對下半年維持「審慎樂觀」。
三集瑞-KY第2季合併營收達6.49億元，季增6.3%，年增30.5%；毛利率為43.4%，季增2.8個百分點，年增2.4個百分點；營益率30.7%，季增5.4個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.7萬元，季減100%，年減100%；每股稅後純益0元。
累計上半年合併營收12.6億元，年增22.8%；毛利率42%，年減0.6個百分點；營益率28.1%，年增0.3個百分點；累計上半年稅後純益為1.6億元，年減40.3%；每股稅後純益3.2元。
