快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

匯損侵蝕獲利、ASP走揚 三集瑞看下半年回溫、2026泰國廠啟動量產

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
三集瑞-KY董事長林伙利。圖／本報系資料照片
三集瑞-KY董事長林伙利。圖／本報系資料照片

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）26日公布2025上半年財報，受新品放量帶動，上半年合併營收達12.6億元、營業利益3.5億元，年增分別22.83%與24.38%；毛利率維持逾四成。本業穩健，但因第2季新台幣強升造成匯損，上半年稅後純益1.597億元，每股純益3.2元。

產品結構方面，上半年NB/PC占比61.79%，AI／伺服器／車用占比33.72%。公司表示，H系列產品進入尾聲，新一代高單價產品已開始放量；本季起產品平均單價（ASP）明顯走升，產品組合優化有助毛利率穩定。

因應AI帶動的電源設計升級，三集瑞強化高功率密度、低電壓大電流方案，伺服器端朝TLVR等新架構前進；邊緣裝置則以低功耗、小型化為核心，導入高密度模壓電感與多輸入多輸出設計。公司看好AI伺服器與邊緣裝置雙動能，預期將成為2026年主要成長驅力。

產能規劃上，泰國新廠將加速設廠與進機，目標2026年第2季試產、下半年量產，以提升出貨調度能力。公司並指出，東南亞對美關稅走勢趨於明朗，加上輝達（NVIDIA）Rubin上市在即，供應鏈動能可望回升；整體對下半年維持「審慎樂觀」。

三集瑞-KY第2季合併營收達6.49億元，季增6.3%，年增30.5%；毛利率為43.4%，季增2.8個百分點，年增2.4個百分點；營益率30.7%，季增5.4個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.7萬元，季減100%，年減100%；每股稅後純益0元。

累計上半年合併營收12.6億元，年增22.8%；毛利率42%，年減0.6個百分點；營益率28.1%，年增0.3個百分點；累計上半年稅後純益為1.6億元，年減40.3%；每股稅後純益3.2元。

營收 財報 輝達 毛利率 伺服器 每股純益 被動元件

延伸閱讀

華碩、技嘉 四檔馬力強

美食財報／無懼匯率逆風、第2季獲利年增五成 下半年美國持續展店

從車用PCB跨入AI的轉機股─定穎投控

PCB不可或缺的鑽針製造廠─尖點

相關新聞

匯損侵蝕獲利、ASP走揚 三集瑞看下半年回溫、2026泰國廠啟動量產

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）26日公布2025上半年財報，受新品放量帶動，上半年合併營收達12.6億元、營業利益3....

東元自結7月獲利年減近3成 股價量縮回檔、收69.7元

東元（1504）26日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。該公司7月營收...

匯損影響獲利 三集瑞上半年每股純益3.2元、下半年審慎樂觀

被動元件電感大廠三集瑞今日舉行董事會通過2025上半年營運成果，由於新產品開始出貨放量，挹注上半年合併營收達12.6億元...

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

有線TV業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

面對有線電視業者大舉搶進寬頻業務，市場龍頭中華電信（2412）強調，不打價格戰，打品質戰，更積極提升高速上網用戶，截至今...

正文新品揮軍印度市場

網通廠正文（4906）昨（25）日宣布，最新5G毫米波FWA（固定無線接取）產品已正式出貨，將大量應用在印度大型電信營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。