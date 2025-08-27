中華電戲劇投資傳捷報

電信龍頭中華電信（2412）近年加碼投資台劇，海外授權、國際得獎頻傳。《The Outlaw Doctor 化外之醫》是台灣首次拿下全球OTT大獎「最佳亞洲內容獎」，除登上國際OTT平台，更搶進越南、印尼、香港及新加坡等海外市場。

中華電信董事長簡志誠表示，致力於將台劇推向國際，《The Outlaw Doctor 化外之醫》以亞洲多元文化融合為背景，打造全新類型劇集，榮獲最佳亞洲內容獎，中華電信將持續攜手優秀團隊，共同推動台灣影視產業邁向國際舞台。

近年中華電信投資台劇在國際舞台發光，日前宣布與多位合作夥伴共同投資推出如台灣鄉野傳說改編驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》等優質作品，入選第29屆加拿大奇幻影展，海外版權亦持續熱賣，累計售出逾十個地區，包括越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊等地陸續上映。

此次投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》，日前在南韓勇奪全球OTT大獎的「最佳亞洲內容獎」，是第一部榮獲此大獎的台灣作品。

這部作品是由中華電信、公共電視、瀚草文創投資的國際犯罪醫療台劇，播映即登上台劇排行榜冠軍，亦為中華電信旗下OTT TV平台Hami Video今年上半年冠軍台劇。

中華電信指出，此次拿下釜山國際電影節主辦的全球OTT平台內容領域重要獎項，展現助攻台灣影視登上國際的重要成果，也是台灣影視軟實力入列全球頂尖的優秀實績。