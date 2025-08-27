快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

中華電戲劇投資傳捷報

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）近年加碼投資台劇，海外授權、國際得獎頻傳。《The Outlaw Doctor 化外之醫》是台灣首次拿下全球OTT大獎「最佳亞洲內容獎」，除登上國際OTT平台，更搶進越南、印尼、香港及新加坡等海外市場。

中華電信董事長簡志誠表示，致力於將台劇推向國際，《The Outlaw Doctor 化外之醫》以亞洲多元文化融合為背景，打造全新類型劇集，榮獲最佳亞洲內容獎，中華電信將持續攜手優秀團隊，共同推動台灣影視產業邁向國際舞台。

近年中華電信投資台劇在國際舞台發光，日前宣布與多位合作夥伴共同投資推出如台灣鄉野傳說改編驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》等優質作品，入選第29屆加拿大奇幻影展，海外版權亦持續熱賣，累計售出逾十個地區，包括越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊等地陸續上映。

此次投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》，日前在南韓勇奪全球OTT大獎的「最佳亞洲內容獎」，是第一部榮獲此大獎的台灣作品。

這部作品是由中華電信、公共電視、瀚草文創投資的國際犯罪醫療台劇，播映即登上台劇排行榜冠軍，亦為中華電信旗下OTT TV平台Hami Video今年上半年冠軍台劇。

中華電信指出，此次拿下釜山國際電影節主辦的全球OTT平台內容領域重要獎項，展現助攻台灣影視登上國際的重要成果，也是台灣影視軟實力入列全球頂尖的優秀實績。

OTT 中華電信

延伸閱讀

串聯淡水9處近400年古蹟 遊覽知名台劇、電影經典場景

有線TV業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

台劇第一！「化外之醫」捷報獲全球OTT大獎亞洲內容獎

超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

相關新聞

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

神盾打入無人機鏈

IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系...

聰泰衝新產品 業績補

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品...

富世達7月 EPS 3.02元

軸承股王富世達（6805）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（26）日公告近期自結數，7月稅後純益2.07億元，年增60...

宏碁揮軍多元支付市場

宏碁（2353）集團搶攻支付商機，子公司宏碁智通旗下多元支付品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」進駐新莊保元宮，推動傳統宮廟數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。