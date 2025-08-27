天能綠電獲群益證訂單

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

綠電售電大廠天能綠電（7842）昨（26）日宣布已與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，啟動為期三年、總量逾百萬度之綠電轉供合作，藉此展現「綠電Ｘ金融」跨產業攜手推動淨零新典範。

天能綠電指出，三年綠電合作轉供總量逾100萬度，相當於群益金鼎證券旗下丹鳳、桃園、潭子、東大、基隆、中山等六家分公司三年100%之用電量，天能綠電將透過母公司雲豹能源旗下發電案場及外部電廠，今年第4季起正式轉供所需電力，協助群益落實企業RE目標。

天能綠電今年前七月營收達12.61億元，年增127.2%，主因來自售電業務大幅成長。天能綠電總經理唐亞聖表示，公司扮演的角色是透過靈活多元、穩定透明的綠電服務，讓再生能源真正進入製造、科技乃至金融等不同產業，此次與群益金鼎證券合作，協助金融業導入再生能源，進一步提升永續資訊揭露與管理效能。

據悉，天能綠電今年6月登錄興櫃以來，持續強化平台能量與轉供布局，並將年度轉供目標上調至4.3億度，較2024年的1.8億度呈倍數成長。

