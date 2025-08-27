快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

東元7月每股純益0.32元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月營收48.58億元，月減0.7%，年增3.7%；稅後純益6.72億元，年減29%，單月每股純益0.32元。

東元第2季合併營收156.04億元，年增7.4%；歸屬母公司業主淨利14.49億元，年減12%，單季每股純益0.69元。

針對機器人領域，東元總經理高飛鳶表示，機器人關鍵模組已小批量量產，初期應用於機器狗，並成功打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。此外，公司也與鴻海策略結盟，聯手搶攻美國資料中心市場，並切入無人機等多元領域，可望為未來營運增添新動能。

在機電事業方面，東元積極布局高階產品，包括高效率馬達、太陽能與儲能系統。公司也持續推動節能減碳解決方案，並在電動車動力系統方面持續耕耘，為長期營運注入新動能。

展望未來，法人預期下半年營運表現看好，隨著北美市場回穩與資料中心商機發酵，全年獲利有望雙位數成長。

東元

延伸閱讀

東元列注意股股價震盪 法人看好與鴻海結盟後續商機

群創躍法人近周買超王

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

東元承攬台中渢妙風電陸上變電站工程 深化離岸風電布局

相關新聞

奈米醫材海外布局 報捷

奈米醫材（6612）昨（26）日召開法說會，公司表示，透過去年收購美國人工水晶體廠商，結合原有產品線的海外布局，整體醫材...

竑騰蜜月行情甜

自動光學檢測（AOI）廠竑騰（7751）昨（26）日以每股360元上櫃，盤中一度衝上519元，收盤501元，上漲141元...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體D...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

就市論勢／電源管理、BBU 可留意

近期台股受到國際股市波動影響，短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。