有線電視推 AI 解決方案

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年積極導入AI應用，打造AI智能客服及AI居家方案。

台數科推出自研AI智能客服「哈妮」，以科技驅動服務創新，全面升級用戶互動體驗，涵蓋總部大廳虛擬接待櫃檯，更整合優化官網與LINE官方帳號客服，提供全年無休的智慧語音對話服務，讓使用者能隨時「說出問題、即時獲得協助」。

台數科表示，智能客服系統上線以來，累積使用人次突破6萬。透過持續優化知識庫內容與強化AI語意理解能力，系統能有效回應並解決多數客戶問題，使轉接至人工客服的比例由原先最高13%顯著下降至僅5%，未來持續強化語音應用場景，拓展至社區據點與行動服務中心，並積極開發方言辨識與情緒感知模組，提升AI的理解力與親和力。

大豐電指出，近年導入AI，應用在AI智能文字客服及AI客服質檢，整合LINE官方帳號、透過自然語言理解（NLU）技術，讓用戶快速處理如帳務查詢、故障排除、加值服務申辦，更費時一年開發導入AI客服質檢，分析客服錄音及文字對話，提供客製化的改進建議。

大豐電指出，積極培育客服管理團隊通過「IPAS AI應用鑑定師」專業認證，具備AI模型應用與數據分析的專業實力，確保AI服務從開發到應用都符合高標準。

中嘉集團總經理陳佐銘指出，數位需求快速成長是巨大的減碳契機，中嘉在服務面落實100%數位化營運，更導入AI智能客服，上線至今累積超過20萬人次使用。

近年凱擘以AI打造智慧家庭生活，規劃智慧居家AI影像監控解決方案，若有宵小入侵時，就能透過「AI影像辨識技術」觸發告警功能。