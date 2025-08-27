京元電、健鼎 認購亮

今日主題 美國聯準會釋出鴿派言論，激勵美股勁揚，台股也一舉站回24,000點並重返月線；接下來輝達財報可能有好消息，但指數衝高後的獲利回吐及232調查結果也成為疑慮。此前三大法人在大盤拉回跌破月線時，默默掃貨AI股，成為資金聚焦標的，相關權證也交投熱絡。

台股昨（26）日開低走高，指數連二漲，頗有蓄勢再戰歷史新高的企圖。隨輝達財報即將公布，市場押寶性買盤大舉進駐AI供應鏈，激勵相關個股群起收紅，其中，京元電（2449）收漲近3%，健鼎（3044）上漲1.1%，表現相對亮眼。

年初有本土法人提出今年「只有AI好，其他都不好」預期，現在看來似已逐漸得到印證。經濟部日前發布7月外銷訂單金額為576.4億美元，創歷年同月新高，主要受惠AI商機太強勁，預期下半年外銷接單也將由AI商機獨撐大局。

隨著AI需求火熱亮眼，使得近來AI相關概念股，成為推升台股不斷創高走揚的關鍵。事實上，進場追捧AI概念股的資金，已由原先聚焦晶圓代工股，逐漸蔓延到下游硬體、零組件、BBU、及高速傳輸等領域。

其中，測試大廠京元電，在繳出優於預期的第2季財報後，展望後續，法人指出，因受惠來自大客戶AI產品世代轉換後放量出貨，加上CSP業者對ASIC新品的測試需求，帶動業績將持續揚升；外資摩根士丹利（大摩）等均給予「優於大盤」的投資評等。

健鼎方面，法人指出，下半年該公司有望打入美系大型CSP業者的AI ASIC專案，加上歐美品牌AI伺服器、歐美大型CSP AI ASIC專案等需求，將為今年AI伺服器業務成長動能添柴加薪，因而內外資法人紛紛看好按讚。

權證發行商建議，看好京元電、健鼎等「AI概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。