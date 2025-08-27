快訊

安特羅 AI 醫材技術 跨步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

安特羅（6564）宣布，其研發的「貝可安（PEKAN）」川崎氏症風險分析軟體已於台灣兩大醫學中心完成臨床性能研究。研究結果顯示，「貝可安」具穩定且高度準確的臨床鑑別能力，為AI醫療器材在兒科領域的落地應用奠定重要基礎。

本研究為多中心臨床試驗，涵蓋2001至2024年間就診發燒病童，透過輸入常規血液檢驗數據及年齡資訊，由「貝可安」運用機器學習演算法進行分析，並與臨床醫師的實際診斷結果比對，結果顯示該軟體精準確率達90.9%，充分展現模型效能的穩定性與廣泛適用性。研究主持黃瀛賢教授指出，本研究結果證實「貝可安」能於大規模臨床數據下展現高度準確度並符合臨床需求，對於提升川崎氏症的早期鑑別效率及降低延誤診斷所造成的風險具有重要意義。

安特羅表示，川崎氏症（Kawasaki Disease, KD）最早由日本小兒科醫師川崎富作於1961年提出報告，至今仍是亞洲兒童中最常見的後天性心臟病之一。

