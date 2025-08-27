挺企業掛牌 推進資本市場

櫃買中心（Taipei Exchange）為強化櫃買市場特色與整合資源，積極推動企業進入資本市場。今年以來，截至19日止，櫃買中心透過積極與企業互動，已拜訪或與來訪公司交流多達88家，並舉辦國內計六場交流會及三場資本市場服務團宣導說明會，期望企業更了解櫃買市場特色。

櫃買中心為持續宣導上櫃主板及興櫃預備市場特色，以及推動更多優質企業上（興）櫃，一直以來都積極偕同中介機構拜訪創新企業及舉辦進入資本市場相關說明會，使有意願進入資本市場的企業能更加認識櫃買市場，以提前準備。

另為擴大資本市場規模，櫃買中心與證交所整合推動資源，成立「台灣資本市場服務團」，提供企業一站式瞭解台灣資本市場全貌的管道，期能達到推動業務的綜效，並持續壯大台灣資本市場價值，助力台灣成為「亞洲資產管理中心」。