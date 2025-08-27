櫃買家族 再添四新兵

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興櫃，興櫃認購價39元，則是今年第49家新登錄。櫃買中心董事會上周審議通過傑霖、金色三麥、嘉實三家上櫃申請案，也為櫃買家族再添準新兵。

竑騰於昨日上櫃掛牌，櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮。

竑騰主要是從事於半導體封測製程相關設備的研發、製造以及銷售工作，去年度合併營收為11.44億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為2.93億元，每股稅後純益（EPS）為11.96元；今年上半年度合併營收為8.04億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.97億元，EPS為8.07元。

接下來將有合水先進將於28日登錄興櫃，其主要業務則是為公共下水道、科技園區以及產業園區等各類地區之污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬，亦稱政府機關水處理相關工程；薄膜相關設備之設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，簡稱水處理代操作或營運管理；科技產業廢水處理系統之興建、更新以及修繕等相關工程承攬，簡稱科技產業水處理相關工程；污廢水處理過程產出之固體廢棄物處理，簡稱事業廢棄物資源化。輔導推薦證券商為國泰綜合、中國信託證券，興櫃認購價39元。

目前上櫃公司股票已上櫃家數有855家，包含外國公司28家。今年來累計新增上櫃掛牌公司有22家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括惠民實業、昱臺國際、東聯互動、萊德光電-KY、光速火箭，以及華豫寧。

董事會通過，待核發同意函有三家，包括傑霖、金色三麥，以及嘉實。審議通過，待董事會核議的公司一家，為雅特力-KY。另有11家待審議，包括台寶生醫、久舜、君曜、常廣、仁大資訊、崴寶、威聯通、德鴻、捷創科技、安葆，以及海柏特。

