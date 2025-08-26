晶豪科法說會／董座：下半年優於上半年 產能吃緊與匯率仍關鍵

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈李孟珊／台北即時報導

利基型記憶體廠晶豪科（3006）26日召開第2季法說會，董事長張明鑒表示，上季在景氣低谷與新台幣急升的雙重壓力下，公司度過了他從業以來最艱辛的一季，但展望後市，利基型記憶體下半年整體景氣可望優於上半年。不過，美方關稅政策干擾仍在，改善幅度與節奏具不確定性，必須持續觀察。

張明鑒指出，由於新台幣大幅升值導致多家記憶體廠上季財報出現虧損，市場對價格調整的接受度提高，下半年調漲機率上升；惟公司合約溢價多在先前即已談定，價格傳導具滯後性，第3季需求估仍偏強，但主要的價格反映將落在第4季。

就製程與產品結構，張明鑒表示，DDR4目前量產主力為25奈米，19奈米與合作廠商仍在開發中。DDR4在公司營收占比約5%，隨大顆粒比重提升，後續占比有望增加；價格走勢以「往上或持平」為基調，要再回落相對不易。產業面則受國際大廠優先擴充HBM、並減產DDR3/DDR4影響，對DRAM庫存調整屬正向因素。

代工端方面，代工廠商力積電（6770）的相關產能已滿，有逐月調價的壓力，在產能偏緊的情況下，市場解讀代工端不排除優先承接ASP較高的DDR4；相較之下，DDR2、DDR3報價雖低一些但差距不大。受先前高匯率入帳的庫存影響與台幣升值效應遞延，第3季在營收、毛利與庫存平均成本上仍會感受到部分衝擊，匯率走勢仍是關鍵變數。

張明鑒並強調，關稅外溢對終端需求的影響須密切留意。公司直接銷往美國比重不高，但亞洲客戶的終端產品銷美比重大，若關稅墊高成本、壓抑消費，將不利出貨動能。短期應觀察開學季的實際銷售表現。

此外，在新產品與應用布局上，公司以Edge AI為目標推動Base Die/PIM構想，與工研院、力積電合作，現階段進行FPGA驗證，目標在2027年嘗試tape-out；未來將以性價比與SoC介面整合能力，爭取市場採用。

DRAM 關稅 奈米 新台幣 記憶體 法說會

