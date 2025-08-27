主動式ETF 生力軍報到

主動式ETF熱潮方興未艾，主動台新龍頭成長（00986A）今（27）日掛牌上市，為集中市場第七檔主動式ETF；此檔為投資海外股票的主動式ETF，也帶動集中市場主動式ETF總規模突破450億元關卡。

臺灣證券交易所表示，根據台新投信送件資料內容，該檔ETF主要投資具長期獲利基礎全球大型企業，多兼具產業領導地位與成長領先潛力的特質，其透過財務分析與計量模型輔助，由下而上挑選出市值與成交值符合者，並由經理公司研究團隊設定多重成長性因子分析基本面，且依據全球總體經濟概況、產業循環位置、財務評價面等進一步挑選出具長期競爭力與發展潛力個股，建構投資組合。

主動台新龍頭成長昨日淨值為10.03元，風險等級為RR3、風險屬性為穩健型、收益分配為年配、經理費為1%、保管費0.25%、經理人為蘇聖峰。

根據台新投信官網的最新資料，主動台新龍頭成長前十大成分股依序為微軟4.5%、輝達3.9%、Google母公司字母3.17%、亞馬遜2.97%、博通2.55%、Meta 2.54%、台積電2.5%、萬事達卡2.43%、網飛2.35%、花旗1.9%。

觀察集中市場中的七檔主動式ETF，按規模排行依序為主動統一台股增長176.65億元、主動群益台灣強棒153.29億元、主動野村臺灣優選40.68億元、主動野村台灣50為38.89億元、主動中信ARK創新23.02億元、主動安聯台灣高息18.18億元、主動台新龍頭成長12.62億元，七檔合計規模為463.36億元。