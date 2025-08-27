快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

主動式ETF 生力軍報到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

主動式ETF熱潮方興未艾，主動台新龍頭成長（00986A）今（27）日掛牌上市，為集中市場第七檔主動式ETF；此檔為投資海外股票的主動式ETF，也帶動集中市場主動式ETF總規模突破450億元關卡。

臺灣證券交易所表示，根據台新投信送件資料內容，該檔ETF主要投資具長期獲利基礎全球大型企業，多兼具產業領導地位與成長領先潛力的特質，其透過財務分析與計量模型輔助，由下而上挑選出市值與成交值符合者，並由經理公司研究團隊設定多重成長性因子分析基本面，且依據全球總體經濟概況、產業循環位置、財務評價面等進一步挑選出具長期競爭力與發展潛力個股，建構投資組合。

主動台新龍頭成長昨日淨值為10.03元，風險等級為RR3、風險屬性為穩健型、收益分配為年配、經理費為1%、保管費0.25%、經理人為蘇聖峰。

根據台新投信官網的最新資料，主動台新龍頭成長前十大成分股依序為微軟4.5%、輝達3.9%、Google母公司字母3.17%、亞馬遜2.97%、博通2.55%、Meta 2.54%、台積電2.5%、萬事達卡2.43%、網飛2.35%、花旗1.9%。

觀察集中市場中的七檔主動式ETF，按規模排行依序為主動統一台股增長176.65億元、主動群益台灣強棒153.29億元、主動野村臺灣優選40.68億元、主動野村台灣50為38.89億元、主動中信ARK創新23.02億元、主動安聯台灣高息18.18億元、主動台新龍頭成長12.62億元，七檔合計規模為463.36億元。

ETF 台新

延伸閱讀

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

台新全球龍頭成長主動式 ETF 8月27日起掛牌上市

未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

相關新聞

竑騰蜜月行情甜

自動光學檢測（AOI）廠竑騰（7751）昨（26）日以每股360元上櫃，盤中一度衝上519元，收盤501元，上漲141元...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體D...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

神盾打入無人機鏈

IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系...

聰泰衝新產品 業績補

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。