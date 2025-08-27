快訊

亞光期 潛力十足

經濟日報／ 記者周克威整理
亞光董事長賴以仁。 記者黃仲裕／攝影
亞光（3019）憑藉多元產品線、產能擴張與前瞻技術布局，營運結構持續優化，未來在光學產業中具備長期成長潛力；上半年新台幣升值反帶來匯兌收益，顯示財務靈活度，亞光期值得投資人持續關注。

亞光今年第2季稅後純益7.9億元，季增2.6倍、年增79%，每股獲利（EPS）2.86元；全季毛利率提升至20%，除本業成長外，利息收入與匯兌收益亦貢獻獲利。上半年累計純益10.19億元，年增83%，EPS為3.65元，表現明顯優於去年。

亞光指出，全球經濟環境具不確定性，將用三方向維持優勢，首先，與LGIT策略合作，拓展車載與高階智慧型手機鏡頭市場；其次，加速菲國新廠建設，推動東南亞多元產地布局，降低關稅與地緣風險；最後，深化Metalens技術，鎖定AR、VR與AI應用，提高競爭門檻。

產品需求面擴張，數位相機與運動相機鏡頭成長顯著，運動相機鏡頭年增率達220%，成主要動能。

亞光車載鏡頭供應Tesla及歐日車廠，隨Robotaxi商業化與自駕技術升級，長線需求更具想像空間。短期挑戰來自緬甸生產的數位相機完成品，約五成銷往美，面臨40%高關稅壓力，但已擴大菲國與泰國產能以分散影響。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

亞光 數位相機 手機鏡頭

