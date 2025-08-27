台指期 偏多架構不變

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台指期昨（26）日呈高檔震盪格局，回測10日線出現買盤進場拉抬，終場小跌2點，收在24,253點，仍站穩在所有均線之上，與現貨逆價差52.1點。期貨商表示，在跌破重要支撐月線之前，整體偏多架構沒有改變，短線有機會再次挑戰歷史高點。

台股昨日開低走高，早盤一度大跌逾百點，所幸在機器人、軍工等概念股輪漲助攻下，指數震盪回穩，塑膠上漲1.5%、表現最亮眼，其他電子以1.1%緊隨其後，終場成交量能再次突破5,000億元，指數上漲27點、收在24,305點。

台指期則小跌2點收再24,253點，逆價差為50.1點；三大法人淨多單減少923口至768口，其中外資淨空單增加1,523口至27,132口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加289口至2,044口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI總量依舊大於買權，目前選擇權多方表態不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月第四周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.36，VIX指數下降0.32至21.93；外資台指期買權淨金額0.28億元、賣權淨金額-0.05億元，整體選擇權籌碼面中性。

台股多方趨勢未改，短線震盪來自外部消息面干擾，但中長期主升段格局依舊，後續需觀察美公債殖利率走勢與科技權值股的續航力，若量能維持逾4,000億元且指數守穩半年線，則多頭結構將持續推進。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面保守；技術面上，台股續測試20日起跌位置，目前在24,000點關卡上下拉鋸，短線拉回仍可樂觀看待。

選擇權 台指期

竑騰蜜月行情甜

自動光學檢測（AOI）廠竑騰（7751）昨（26）日以每股360元上櫃，盤中一度衝上519元，收盤501元，上漲141元...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體D...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

神盾打入無人機鏈

IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系...

聰泰衝新產品 業績補

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品...

