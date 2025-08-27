奈米醫材海外布局 報捷

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

奈米醫材（6612）昨（26）日召開法說會，公司表示，透過去年收購美國人工水晶體廠商，結合原有產品線的海外布局，整體醫材製造業務呈現穩健擴張，看好今年營運持續成長。

奈米醫材總經理陳秉淳指出，7月已與合作客戶完成權利金授權續約，合約延長至2029年，同時人工水晶體產品順利取得歐盟MDR認證，將成為推動營運成長的重要助力。

目前奈米醫材營收來源分為三大類：技術服務收入占18%、權利金收入占20%、醫材與射出成型等銷售收入占62%，其中權利金與技術服務主要來自子公司高階醫材表面塗層公司AST product。

布局方面，公司透過旗下AST VISIONCARE帶動醫材產品線發展，負責前端設計與通路建置，並已於西班牙、德國及法國設立子公司，鎖定歐洲市場拓展。

陳秉淳指出，西班牙是公司耕耘最久的市場，人工水晶體市占率達8%，高階產品更達15%。

中東市場中，沙烏地阿拉伯市占率達25%，未來將推廣至更多國家。至於去年新成立的德國、法國子公司，預期將成為海外主要成長動能。

奈米醫材去年完成美國MBI公司全資收購，陳秉淳強調，綜效主要來自產品線與全球經銷體系互補，在美國取得生產基地，同時整合既有產品線與通路。

關稅影響方面，陳秉淳指出，輸美產品關稅多由客戶吸收，影響有限，且美國市場營收占比不高，主要以權利金與技術服務為主。

展望未來，公司將依客戶需求開發更多客製化表面處理技術，並完成歐盟醫材指令（MDD）轉換至新制（MDR）。

至於中國大陸市場，公司計畫推動產品取證，將積極透過集採平台掛網，並與廣東、山東及河南等地簽訂經銷合約。同時將開發多款自有品牌人工水晶體植入系統並進行註冊，持續拓展市場。

