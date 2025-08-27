美利達新車款 帶進訂單
美利達（9914）昨（26）日表示，由於歐洲自行車需求增溫，庫存水位降低，景氣明顯好轉。美利達在疫情後停滯的新車款發表，今年7月在德國舉辦兩周的發表會，成效良好，帶進可觀的訂單，未來新車發表將恢復正常舉行。
美利達昨天召開法說會，業者表示，因為美國市場占美利達營收比重相對較小，美國關稅問題對美利達的影響有限。第2季受匯率影響較大，但因歐洲與美國轉投資公司的獲利挹注，第2季與第1季的獲利相差不大。
另外，日本與南韓雖然在對等關稅比台灣有利，但因日本和南韓自行車並非出口的產業，對台灣自行車影響有限。中國大陸快速崛起的自行車品牌目前對美利達的影響也有限。
針對整體市場展望，大陸去年快速成長，但去年8月底反轉，今年回到以往的正常水準。但美利達去年即高度監視市場與庫存，庫存水位甚至不及一個月的銷售量，因此即使大陸市場衰退，美利達也不致造成庫存壓力。
至於歐美市場，主力的歐洲市場已出現好轉，這個趨勢愈往西歐與南歐愈明顯，前幾周國際大廠Shimano更新後的財測，即認為歐洲自行車成長將是全世界最明顯的地區。
