來億2025年上半年 EPS 7.12元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋股王來億-KY（6890）昨（26）日公布上半年合併財報，合併營業毛利35.10億元，營業利益21.46億元，受新台幣匯率升值產生匯兌損失影響，稅後純益17.75億元、較去年小減2.1%，每股純益7.12元，獲利仍為歷史次高。

來億董事會同時決議，變更功能性貨幣為新台幣。來億說明，主要考量集團籌資管理的效益性，並因應經濟環境的改變，決定將功能性貨幣由美元變更為新台幣。另依國際會計準則相關規定，自2025年10月1日採推延處理。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY也公布上半年合併財報，合併營業毛利16.66億元，營業利益8.64億元，稅後純益5.52億元、年減20%，每股稅後純益2.76元。

第3季為製鞋業傳統淡季，加上新台幣升值影響，來億7月合併營收28.56億元、年減14.9%；累計前七月合併營收238.59億元、年增14.2%。鈺齊7月合併營收16.38億元、年增5.2%，累計前七月合併營收105.38億元、年增28.8%。

來億董事長鐘德禮在今年股東常會中表示，儘管大環境受關稅及匯率等不利因素影響，但集團樂觀看待中長期發展前景，產能擴增腳步未曾停歇。

來億印尼新廠去年5月小量投產，預計今年放量；而因應adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。隨著印尼新廠陸續投產，產能大幅增加，可望有效挹注未來營運成長動能。

目前，集團已取得印尼中爪哇省八塘縣BIP工業區8.7公頃土地，規劃新建億宥廠；至於億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠去年5月已開始量產，產能逐步拉升。

來億印尼億宥新廠未來規劃年產能可達1,000萬雙，加計之前已通過的印尼億福廠年產能2,000萬雙、億泉廠2,000萬雙，未來合計將增加5,000萬雙產能。而以目前來億年產能7,400萬雙計算，未來產能將增加至1.24億雙，增幅達67%。

法人估，來億受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，以及新產能持續開出與工廠稼動率提升下，今年營收、獲利有望續創歷史新高。

