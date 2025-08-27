力麗布局海外 印尼擴產

加工絲大廠力麗（1444）總經理陳漢卿昨（26）日表示，因應美國關稅、匯率波動等挑戰，集團正積極調整經營策略，未來將以「精準擴產、資產活化、能源轉型」三大策略，推動集團華麗轉身，邁向新紀元。

陳漢卿表示，力麗本業將不再追求本業積極擴張，除了印尼廠將專注特殊規格產品，台灣則聚焦高值化及科技應用，並展開國內能源轉型及資產活化等調整策略。

海外布局方面，力麗印尼廠將進行一條龍生產，專注於特殊規格產品，並規劃再擴建一座織布廠，預計今年10月通過核准後動工，明年投產。現有織布機691台，未來將增加288台，總數可望達979台，產能有望提升三成以上。

力麗在國內也不排除朝能源市場轉型，這包括「 固體再生燃料」SRF、儲能領域，以及廠區太陽能設備回購，以滿足用電大戶採用10%綠電的義務條件。