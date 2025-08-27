快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

台聚集團看好 EVA 行情

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚集團旗下台聚 (1304)、亞聚和台達化昨（26）日法說會，展望前景，台聚、亞聚指出，美國對等關稅逐漸明朗，預期鞋廠對EVA需求將可逐步恢復正常軌道；而大陸反內卷政策，和市場傳聞光伏出口退稅可能取消，組件廠正逢低補庫存，帶動EVA行情反彈，有助營運表現。

綜觀台聚、亞聚和台達化今年上半年營運，受到中國大陸石化產能外溢、大陸經濟內捲，以及美國關稅調漲、匯率波動等影響，三家廠商普遍呈現虧損。

台聚方面，上半年稅後虧損15.03億元，每股淨損1.4元；亞聚方面，上半年稅後虧損5.33億元，每股淨損0.9元；台達化方面，稅後淨損2.97億元，每股淨損0.75元。

針對第3季展望，台聚和亞聚一致指出，在EVA部分，美國對等關稅逐漸明朗，預期鞋廠需求將可逐步恢復正常軌道；其次，第3季大陸暫無EVA新增產能，EVA供過於求壓力可稍和緩。

目前大陸祭出反內捲政策下，矽料醞釀漲價，市場並傳聞光伏出口退稅可能取消，吸引太陽能組件廠逢低回補庫存，大陸8月EVA行情已小幅反彈。

PE部分，正持續觀察大陸反內捲政策能否有效減緩大陸石化業削價競爭情況，進而提升整體HDPE與LLDPE亞洲市場行情。至於國內方面，近期颱風頻發，中南部農業用網因受災損毀，可增加PE需求。

台達化並指出，受美國關稅調漲、匯率波動及地緣政治緊張，全球經濟持續遭受衝擊，市場仍充滿挑戰，近期大陸宣示反內卷政策，將密切關注其落地力度及對市場的影響，該公司經營策略仍維持再拓展海外新市場，提升銷售地區的廣度，減少對單一市場的依賴，以發揮全產全銷。

市場人士表示，大陸石化業近幾年陷入產能過剩壓力，但近期傳出北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快下月推出。

台聚 美國

延伸閱讀

大陸在東海油氣田私設第21座結構物 日本強烈抗議

大陸東海油氣田附近設第21座結構物 日本向陸大使館抗議：遺憾至極

中華郵政停收輸美商品郵件 民眾寄件價差1倍以上

台聚、亞聚法說會 公司：預期鞋廠對EVA需求將可逐步恢復

相關新聞

奈米醫材海外布局 報捷

奈米醫材（6612）昨（26）日召開法說會，公司表示，透過去年收購美國人工水晶體廠商，結合原有產品線的海外布局，整體醫材...

竑騰蜜月行情甜

自動光學檢測（AOI）廠竑騰（7751）昨（26）日以每股360元上櫃，盤中一度衝上519元，收盤501元，上漲141元...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體D...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

微星雙引擎 帶旺獲利

電競市場需求火熱，微星（2377）旗下包括板卡、筆電等電競產品，受惠導入輝達（NVIDIA）新一代GPU新品帶動下，推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。