華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體DRAM因AI帶動的高效能記憶體需求而成長，台廠中仍看好華邦電（2344），給予「優於大盤」評等，目標價30元。

另外，台廠其餘DRAM個股中，大摩認為，愛普*、群聯同樣具備優勢，因此同樣為「優於大盤」，南亞科、力積電則相對保守，維持「中立」評等。

大摩表示，目前HBM供給條件大幅轉向有利於買方。隨著2026年起的價格競爭，廠商將受到挑戰，使得長期營收成長恐有高估狀況，主因HBM相較一般DRAM溢價，正逐漸收斂。

大摩指出，HBM正以DRAM製程打造的基底晶片，轉向採用先進製程，因此IP、ASIC設計與先進晶圓代工廠將更有利。

目前觀察DRAM周期，大摩說，DRAM市場循環性依舊明顯，特別是關稅帶動的庫存囤積潮過去後。若在產能規劃出現失誤，可能導致2025年第4季至2026年第2季之間出現價格修正。

至於HBM4的認證時程仍無法確定，因台積電「Rubin」晶片將於10月才會問世。預估三星在2026年提高HBM市占率的可能性極高，價格競爭已部分反映在市場預估之中。

大摩指出，台廠中依舊看好華邦電，主因其在DRAM與SLC NAND擁有較強定價能力，在HBM未來趨勢仍不明下將具有優勢，公司來自45奈米NOR營收貢獻持續成長，SLC NAND則會在2025年下半年持續漲價；24奈米SLC NAND製程已開始初期出貨，將在2026年開始貢獻。

大摩指出，華邦電記憶體產能利用率在2025年第2季提升至約90%，預期今年全球記憶體資本支出約48億元，其中70%為前段製程設備資本支出。且正進行Flash產能擴張與CMS製程升級，高雄廠目前月產能為15,000片晶圓。