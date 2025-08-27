快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

鼎炫攻高頻 AI 銅箔商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

鼎炫-KY（8499）即將於8月29日召開董事會並公布第2季財報，法人看好公司基本面與併購綜效將持續發酵，為營運增添新成長動能。鼎炫表示，透過併購策略與高頻AI銅箔新事業布局，未來營收與獲利可望大幅提升。

鼎炫董事長傅青炫指出，集團旗下兩大核心事業為電子材料與衡器，其中電子材料貢獻逾六成營收，是主要成長動能。公司積極透過併購策略擴大版圖，子公司隆揚電子已完成收購常州威斯雙聯科技51%股權。

此外，蘇州德佑新材70%股權收購案也將於第4季併表。由於這兩大併購案預計於下半年陸續完成，法人預期其效益將在第3季後逐步顯現，並為未來營運帶來強勁挹注。

除了併購以外，鼎炫也積極布局高頻AI銅箔新事業。傅青炫透露，隆揚電子斥資近人民幣20億元投入高頻AI銅箔開發，利用了獨特的真空濺鍍製程，成功將銅箔粗糙度（RZ值）大幅降低至0.1微米以下，優於傳統電解銅箔技術。

鼎炫指出，這項HVLP5+高頻高速銅箔產品已送樣多家銅箔基板（CCL）與印刷電路板（PCB）廠進行驗證，並與多家國際品牌廠接洽。預期第3季完成認證後，第4季可望進入量產。由於AI伺服器需求強勁，高頻高速傳輸成為趨勢，對低損耗銅箔的需求隨之增加。

AI 鼎炫 併購

延伸閱讀

金居退出中低階銅箔！股民驚呼「被關還漲停」 網一致看好需求多

輝達打造實體AI應用的「大腦」 亞光、宏捷科、穩懋進補

國泰擘劃保險科技新局

金居攻高階產品 獲利向上

相關新聞

奈米醫材海外布局 報捷

奈米醫材（6612）昨（26）日召開法說會，公司表示，透過去年收購美國人工水晶體廠商，結合原有產品線的海外布局，整體醫材...

竑騰蜜月行情甜

自動光學檢測（AOI）廠竑騰（7751）昨（26）日以每股360元上櫃，盤中一度衝上519元，收盤501元，上漲141元...

廣宇7月每股賺0.01元

廣宇（2328）昨（26）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後純益為400萬元，年減...

華邦電展望 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中指出，高頻寬記憶體（HBM）市場正迎來新一波激烈競爭，製造方面逐步轉向先進製程，整體D...

AI 鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

微星雙引擎 帶旺獲利

電競市場需求火熱，微星（2377）旗下包括板卡、筆電等電競產品，受惠導入輝達（NVIDIA）新一代GPU新品帶動下，推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。